Irapuato despide a “El Kirris”, hijo de la mermelada

Irapuato, Guanajuato.- La porra de Los hijos de la mermelada, amigos, familiares y el Club Deportivo Irapuato despidieron a Erick Pérez Hernández, conocido como “El Kirris”, quien murió a los 25 años. El joven, miembro destacado de la afición fresera, al parecer presentaba complicaciones de salud.

Él y sus seres queridos organizaban eventos para solventar sus gastos médicos, que incluían estudios y medicamentos; aparentemente ya había tenido una cirugía de columna. A finales de septiembre buscaban donadores de sangre y sus conocidos anunciaban que había tenido una recaída de salud, por lo que solicitaban aportaciones económicas.

La hermandad de la afición mostró apoyo las ocasiones en que Erick hacía, rifas, kermés y vendía productos. “El Kirris” era una figura muy querida, e incluso la banda Manita de Puerko señaló: “No son nuestros ‘ Fans ‘, son nuestros amigos. Te vamos a extrañar carnal. Descansa en paz”.

La porra de la Trinca y la energía característica de sus integrantes lo acompañó hasta sus últimos momentos.

“Mi querido Kirris a pesar de todo lo que pasaste, nunca perdiste esa luz tan tuya que nos hacía sentir bien. Gracias por enseñarnos que incluso en los momentos difíciles se puede encontrar algo por lo que estar agradecido. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones Vete tranquilo, ya sin dolor. Te quiero y te voy a extrañar siempre en mi corazón mi kirris”, compartió Jazmín Pérez.