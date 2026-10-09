Se suma a los Defensores de Guanajuato el huanimarense José Luis Robledo

Guanajuato, Guanajuato.- José Luis Robledo Arredondo, cirujano dentista y líder social de Huanímaro, se afilió y fue de designado Defensor Ciudadano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dicho municipio.

Con esta incorporación, señala un comunicado priista, el partido supera sus expectativas iniciales alcanzando más de 156 Defensores de Guanajuato acreditados en todo el estado, consolidando un “ejército político” listo y estructurado con cobertura en los 46 municipios del Estado.

Así lo informó la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), diputada Ruth Tiscareño Agoitia, quien señaló en compañía del secretario general, Bonifacio Rodríguez Olivares, que se superó la meta de los defensores, pues hasta el momento se continúan sumando mujeres y hombres de la sociedad civil al proyecto nacional.

Imparten taller

En coordinación con el Instituto Reyes Heroles (IRH) y la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI (CEN), dio inicio el taller de capacitación “Mensaje, Imagen y Medios: Media Training Político” en la capital del estado esta tarde.

Dicho encuentro capacitador reúne a especialistas de trayectoria nacional como Irving Pineda y Vladimir de la Torre, dotando a los futuros perfiles competitivos y a la militancia de las herramientas estratégicas, narrativas y territoriales necesarias para abanderar las causas de la ciudadanía en las boletas municipales y distritales, de acuerdo con información del partido.

Ruth Tiscareño, Vladimir de la Torre y el presidente nacional del IRH, Omar Alejandro García Loria enfatizaron que el PRI ha concluido con éxito la configuración de sus estructuras locales en todo el territorio estatal.

De cara al escenario político del próximo año, resaltaron que hay preparación y que el PRI en Guanajuato cuenta con el empaque y los cuadros para competir de manera individual en cada distrito y municipio. En caso de concretarse alianzas o coaliciones, el partido asistirá desde una posición de fortaleza y con propuestas competitivas para encabezar los proyectos.

Recalcaron que se tiene defensa jurídica y equidad, pues se dio a conocer la presentación formal de recursos de impugnación ante los órganos electorales para garantizar reglas claras, equitativas y respetuosas de los bloques de representatividad y competitividad para las mujeres priistas.

Finalmente se mencionó que en las próximas semanas se prevé la visita del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), senador Alejandro Moreno Cárdenas, para formalizar la toma de protesta del Consejo Político Estatal, dar nuevos nombramientos y estrechar lazos con la militancia, medios de comunicación y sectores productivos.