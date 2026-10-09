Arrojan cadáver de irapuatense en comunidad de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El cuerpo de un hombre originario de Irapuato fue localizado en la comunidad de Cañada de Bustos, la noche de este miércoles. Presentaba varios golpes y lesiones por impactos de arma de fuego. De acuerdo con declaraciones de lugareños, al parecer lo mataron en otro lugar y abandonaron el cuerpo en un camino de la zona.

A las 18:48 horas, lugareños reportaron la localización del hombre sobre el camino. Al lugar acudieron unidades de la policía municipal, quienes sólo confirmaron que el hombre había fallecido. Fue identificado como Jociano N., cumplió una condena en el Centro de Reinserción Social (CERESO) por delitos contra la salud.

Zona caliente

A finales del mes de abril de 2025, un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego en Cañada de Bustos y posteriormente falleció. Estaba en ese momento con un grupo de amigos, pero los agresores se dirigieron directamente contra la víctima y le dispararon. Los responsables al parecer iban a bordo de una camioneta y rápidamente escaparon.

Resultó con orden de aprehensión

Un hombre de aproximadamente 36 años, originario de León, fue detenido durante un operativo de vigilancia en la zona del Nejayote.

Según los reportes, al ver a los uniformados sacó un cuchillo que llevaba entre su ropa e intentó agredirlos. Los elementos lograron controlar la situación y, al verificar sus datos, descubrieron que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.