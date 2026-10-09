Hallan bolsa con restos humanos atrás de CBTIS de Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato.- Autoridades municipales de la capital acordonan el área atrás del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) rumbo a la zona de Puerto del Oro: hallaron una bolsa con restos humanos en descomposición, al parecer de un descuartizado.

Los vecinos de la zona reportaron fétidos olores en el lugar y llamaron a la policía municipal. Los elementos rastrearon la zona y al buscar cerca de unos costales de escombro, descubrieron los restos.

Al parecer se trata de una persona cuyos miembros fueron cercenados, incluyendo la cabeza.

Cabe señalar que hay un hombre desaparecido y que coincide con la zona donde descubrieron estos restos, cerca del conflictivo barrio de La Venada. El hombre tenía tatuajes en la espalda que podrían ser la clave para saber si los restos son de él.