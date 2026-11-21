Texto y fotos por Juan José López Luna

Irapuato, Guanajuato.- Con poco más de tres cuartos de entrada y ambiente fresco, se dio la tradicional corrida del 20 de Noviembre en la vieja e histórica plaza “Revolución” en Irapuato, aunque esta vez nocturna y para conmemorar la gesta revolucionaria de 1910 además del cumpleaños 89 y 86 del coso taurino. Estando colgados en el cartel Guillermo Hermoso de Mendoza rejoneador español y los diestros de a pie Diego Sanromán e Issac Fonseca, quienes lidiaron un bien presentado, aunque cornicorto y bravo encierro de José María Arturo Huerta al que premiaron con aplausos en el arrastre y un arrastre lento además de cortarle 6 orejas, pudiendo haber sido 8 pero el moreliano falló con la espada. Antes del paseíllo se hicieron honores a la bandera monumental y se cantó el Himno Nacional.

Guillermo heredó el arte y temple de su padre

El torero de acaballo Guillermo Hermoso de Mendoza, heredó todo el arte y temple de su padre el rejoneador de leyenda Pablo Hermoso, ayer salió al ruedo de la plaza con esa actitud triunfadora y aunque su primer toro no se prestó para una faena larga pues era tardo para acudir a las jacas, él puso todo el empeño para deleitar a la gante con la labor torera de sus caballos, haciendo las suertes de rejones de castigo, banderillas y piruetas lo mejor que se pudo, luego a la hora de matar el astado se reculó en tablas dificultando la suerte y sólo le dio un pinchazo y así fue apuntillado. Con su segundo las cosas fueron mejores y el público disfrutó del arte de Marialva porque tanto la faena de parar al toro como se colocarlo y realizar las suerte de rejones, banderillas, las rosas y hasta 2 pares de banderillas a dos manos fueron con exposición y emoción, culminando su labor con el rejón de muerte y lo premiaron con 2 orejas. Aunque para ello Guillermo hizo mal en exigirlas al juez, cuando era la gente la que las pedía con pañuelos, gritos y silbidos.

Diego Sanromán hizo 2 faenas de oreja

El diestro queretano Diego Sanromán sigue escalando hacia el grupo privilegiado de toreros mexicanos triunfando casi en cada tarde que sale a los ruedos, aquí en el viejo y legendario coso de Irapuato no fue la excepción y a cada toro de su lote le cortó 1 oreja para salir junto con sus alternantes en hombros de la plaza, luego de igual número de faenas bien estructuradas, con cadencia, arte y torerismo, faenas de derechazos y naturales largos y en su mayoría templados pese a la brusquedad de sus astados en las embestidas que también le enganchaba la tela, lo mismo que 3 veces estuvo a punto de ser levantado porque aparte de bravos los toros tenían sentido y sabían lo que se quedaba atrás en cada pase…Sin embargo la experiencia y torería de Diego lo llevó a buen puerto y de sendas estocadas los despachó, siéndole otorgadas una oreja de cada burel y dar las vueltas triunfales entre ovaciones.

Fonseca va madurando su toreo y le llega a la gente

Por su parte el torero moreliano Isaac Fonseca regresó a esta plaza para dejar ver que va madurando su toreo conservando su conecte con los tendidos, aunque eso provoca a veces que toree para ellos y no para sus adentros. Ayer con su primero un precioso toro sardo que tenía bravura y codicia, pero poca fuerza en sus manitas, Issac pudo hacerle una faena llena de arte desde el capote gustándose, luego con la muleta comenzó de rodillas y calentó el ambiente para después darse a torear por derechazos y naturales al bravo y noble astado, mismo que por su codicia repetía una y otra vez, lástima que cuando el torero le bajaba la muleta doblaba las manos, pero aún así todo fue emoción, tanto que tras el estoconazo que final todos alistaban los pañuelos para pedir las orejas, pero el toro tardó en doblar y como sonara un aviso, el diestro se apresuró a descabellar pero falló y perdió los trofeos. Con el sexto de la noche Isaac salió a por toda y de rodillas lo recibió armando la algarabía en los tendidos, después fue realizando una muy buena faena con capote y muleta, la cual brindó al ganadero y aunque por la intensidad de las embestidas del toro se vió un poco atropellada, fue más la emoción causada y tras otro estoconazo poco caído, le gente exigió las 2 orejas para premiarlo y así salieron los tres toreros a hombros de la plaza entre la aclamación general.