Se registra Fernanda Arellano como “Defensora de la Transformación” en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Con acto realizado en el populoso barrio de Cerro del Cuarto -por el momento el más violento de la ciudad-, la regidora morenista Fernanda Arellano se registró como aspirante a “Defensora de la Transformación y la Soberanía” y con ello aspirar a ser la candidata a la presidencia municipal de Guanajuato.

Durante su registro como aspirante a coordinadora de los comités de defensa de la transformación, Fernanda Arellano mencionó que busca rescatar a la ciudad del abandono en el que, aseguró, se encuentra frente a las autoridades actuales.

La morenista, que es considerada como parte del grupo político abanderado por Jesús Ramírez Garibay y apadrinados por el expanista Ricardo Sheffield, destacó sus raíces en el Cerro del Cuarto y afirmó que su lucha viene desde abajo, “sin heredar apellidos ni privilegios políticos”, en alusión al actual clan que gobernó con Alejandro Navaro durante 6 años la capital y fue relevado por su esposa, la actual alcaldesa, Samantha Smith.

Es tiempo de que el gobierno verdaderamente le sirva a la gente, expresó y añadió que las mujeres ya no están para quedarse en la sombra, sino que están listas para gobernar, enfatizando ante sus simpatizantes que, para ella, “llegó el momento de agarrar al toro por los cuernos” para buscar el bienestar de la capital.

Ahora Arellano y Ramírez Garibay compiten por la candidatura, aunque los observadores políticos resaltan que son del mismo grupo y sólo buscan amarar el espacio en un esquema de equidad de género en las candidaturas. La regidora, cuestionada por participar en viajes al extranjero en compañía de ediles panistas, competiría con la periodista Silvia Mosqueda, ciudadana que es nueva del panista experredista y exmorenista Roberto Loya, y Guadalule García, madre de dos connotados panistas, quienes si bien n o militan en el partido buscan ser sus abanderadas en la capital.

Posteó el siguiente mensaje en sus redes digitales:

“Con el respaldo y cariño de la gente con la que he recorrido cada callejón, comunidad y rincón de nuestra tierra, hoy formalicé mi registro como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Guanajuato Capital.

No vengo a pedir nada. Mi trabajo, preparación, convicción y, sobre todo, la confianza de la gente hablan por mí.

✨ Estoy convencida de que Guanajuato Capital merece más y que la transformación y el bienestar llegarán a nuestra tierra”