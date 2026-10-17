“Queda acéfala” Secretaría del Ayuntamiento de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Rodolfo Gómez Cervantes concluyó su gestión como secretario del Ayuntamiento de Irapuato y horas más tarde festejó su cumpleaños 48. El irapuatense ocupó el cargo durante cinco años, en las dos administraciones de la alcaldesa panista Lorena Alfaro García.

La salida estaba anunciada desde el viernes 9 de octubre cuando “Rodo” Gómez Cervantes difundió un mensaje a los irapuatenses en el que atribuyó su decisión a razones personales y profesionales, aunque al parecer era para buscar una candidatura en el siguiente proceso electoral.

Hasta la noche del viernes, el gobierno municipal no había dicho quién ocupará la Secretaría, siendo uno de los puestos clave de la administración, porque coordina las sesiones de cabildo y da fe de los acuerdos del Ayuntamiento.

La alcaldesa explicó que habrá ajustes internos para cubrir la ausencia, agregando que la estructura municipal, de unos 4 mil empleados, seguirá trabajando con normalidad.

Rodo Gómez y su “fiesta-candidatura”

Gómez Cervantes no era un funcionario más del gobierno panista de Irapuato: en 2024 fue presidente municipal interino y su renuncia se produce después de que participó en el proceso interno del Partido Acción Nacional.

El panista buscó coordinar el comité de la “Defensa de la Patria y la Familia” y no lo logró; dicho “cargo” supuestamente no es vinculatorio a una candidatura, por lo que aún existe la posibilidad de que cualquier otro panista fuera de Víctor Zanella que fue el elegido, sea el candidato.

Rodolfo Gómez no ha declarado si aún va a buscar ser candidato a un cargo de elección popular o bien podría integrarse a otro municipio del PAN o al gobierno del Estado. Por lo pronto y de manera muy reservada el ex funcionario, realizó un festejo por sus 48 años de vida.

En la fiesta, el ex secretario de ayuntamiento, estuvo acompañado de dos ex alcaldes panistas, Jorge Estrada Palero y Salvador Pérez Godínez, además de varios empresarios, ex funcionarios y algunos medios de comunicación.