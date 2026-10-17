Gobierno de México garantiza abasto de combustible y sin incrementos

Guanajuato.- La Secretaría de Energía informó que el abasto de gasolinas y diésel opera con normalidad. Tanto Petróleos Mexicanos como las demás empresas del sector privado cuentan con inventarios suficientes y sus cadenas de suministro operan de forma regular; por lo anterior, se dijo que el abasto de combustibles está garantizado en todo el país.

Por medio de un comunicado de Petróleos Mexicanos PEMEX se dijo que, asimismo, continúa vigente el acuerdo voluntario para la estabilización de los precios de los combustibles, mediante el cual la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27 pesos por litro a nivel nacional.

En zonas fronterizas el costo del Diesel está por debajo de $25.39 pesos por litro, derivado de la aplicación de una tasa de IVA del 8% en esas regiones. Por lo anterior, también se descartan incrementos en los precios de estos combustibles.