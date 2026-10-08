Sancionan presunto engordadero ilegal de cerdos en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Tras una denuncia ciudadana por malos olores y posible contaminación, personal de Protección Ambiental realizó una visita de inspección a un predio dedicado a la engorda de puercos en Pénjamo. En el lugar se encontraron desechos orgánicos, por lo que fue sancionado.

Durante la inspección, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial detectó un aparente incumplimiento de salubridad. Las autoridades constataron una significativa cantidad de residuos acumulados, derivados del ganado porcino.

Al solicitar las autorizaciones correspondientes, éstas fueron negadas por la persona responsable del establecimiento, por lo que no se pudo acreditar legalmente la operación. Como respuesta, se levantó un acta para dar seguimiento al proceso y deslinde de responsabilidades, para aplicar las penalizaciones apropiadas.

Es importante señalar que las granjas de cerdos sin las debidas medidas de higiene son propensas a la provocación de enfermedades respiratorias y transmisión de infecciones entre animales y humanos como la gripe porcina. Asimismo, la exposición a químicos y fármacos utilizados puede generar daños a la salud, al igual que las aguas residuales.