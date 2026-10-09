Paramédicos auxilian a chofer en central camionera de Irapuato

Protección Civil se movilizó para atender un presunto infarto, pero el hombre presentaba complicaciones por bajos niveles de glucosa

Redacción Notus9 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El aparente infarto de un chofer de autobús movilizó a elementos de emergencia en la entrada de la central camionera de Irapuato. Tras ser atendido, Protección Civil informó que el operador presentó complicaciones en su salud por bajos niveles de glucosa y fue estabilizado en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana entre la avenida Primero de Mayo y el bulevar Díaz Ordaz, cuando policías municipales solicitaron el apoyo de una ambulancia luego de notar presuntos síntomas de un paro cardíaco en un hombre de aproximadamente 54 años. Al llegar al lugar, los paramédicos revisaron al chofer y descartaron la emergencia médica.

Protección Civil brindó atención al chófer dentro de la ambulancia, logrando estabilizar sus niveles de glucosa en la sangre. Asimismo, el hombre no requirió traslado a un hospital o algún otro procedimiento.

Redacción Notus9 octubre, 2026

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