Guanajuato mejora en Español y Matemáticas, pero ¿cómo van los aprendizajes en las escuelas?

Guanajuato.- Los resultados de la Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes (RIMA) 2026 muestran avances en Español y Matemáticas entre estudiantes de primaria y secundaria en Guanajuato, en comparación con las evaluaciones de 2023.

En quinto y sexto de primaria, el resultado de Español pasó de 69.7 puntos en 2023 a 85.9 en 2026, mientras que Matemáticas subió de 65.6 a 76.4 puntos.

En primero y segundo de secundaria también se registraron incrementos. En Español, el resultado pasó de 68.1 puntos en 2023 a 85.7 en 2026; en Matemáticas, aumentó de 65.2 a 75.5 puntos.

Las cifras reportadas muestran un avance en ambas materias, aunque los resultados de Matemáticas se mantienen por debajo de los de Español en los dos niveles educativos.

Primaria supera los resultados previos a la pandemia

Otro de los datos reportados por la evaluación es que los resultados de primaria en 2026 se ubicaron 4.7 puntos porcentuales por encima de los registrados en 2020, antes de la pandemia.

Además, entre 2025 y 2026, el 69 por ciento de las escuelas primarias y secundarias mejoró sus resultados tanto en Español como en Matemáticas.

290 escuelas mejoraron tras recibir acompañamiento

Después de los resultados de RIMA 2025, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) implementó el Programa para la Equidad y Reconocimiento Académico (PERA), dirigido a reconocer a las escuelas con avances significativos y acompañar a planteles que presentaban áreas de oportunidad.

De las 370 escuelas de primaria y secundaria que recibieron acompañamiento, 290 mejoraron sus resultados entre las evaluaciones de 2025 y 2026, lo que representa cerca de ocho de cada 10 planteles atendidos.

El acompañamiento incluyó capacitación para directivos, estrategias de enseñanza de Español y Matemáticas, asesoría de supervisores y trabajo con los equipos escolares.

También contempló mobiliario, mantenimiento de infraestructura y materiales didácticos, deportivos y de literatura infantil, así como actividades artísticas, deportivas, de lectura y educación para la salud.

Entregarán libros para impulsar la lectura

Como parte de la estrategia “Leer a Tiempo”, se adquirieron 370 paquetes de libros para escuelas de Guanajuato: 259 para primarias y 111 para secundarias.

Cada paquete contiene 30 libros para primaria y 25 para secundaria, con obras literarias e informativas sobre temas como el universo, la naturaleza y los ecosistemas. El objetivo es fortalecer la fluidez, la entonación y la comprensión lectora.

El programa PERA también reconoció a directivos y docentes de 70 escuelas que registraron mejoras destacadas entre dos ciclos escolares.

Las familias pueden consultar los resultados de RIMA en el Portal de Trazabilidad Educativa de la SEG: https://www.seg.guanajuato.gob.mx/RIMA/SitePages/rima-familia.aspx