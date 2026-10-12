San Miguel de Allende ofrecerá servicios de salud y prevención para mujeres durante octubre

La agenda municipal incluye citologías gratuitas, pases para mastografías, orientación médica, talleres contra la violencia y actividades para reconocer a mujeres rurales y productivas

Redacción Notus12 octubre, 2026

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende prepara durante octubre una agenda de atención a las mujeres que incluye servicios de salud, prevención de la violencia, orientación jurídica, atención psicológica y actividades para reconocer la aportación de mujeres rurales y productivas.

A través del Instituto Municipal de Atención a la Mujer (IMAM), la administración encabezada por el alcalde Mauricio Trejo busca atender distintas necesidades de las mujeres, desde el cuidado de la salud hasta el fortalecimiento de su autonomía y participación económica y social.

Uno de los principales ejes será la prevención del cáncer de mama, con una Feria de Salud que ofrecerá citologías gratuitas, pases para mastografías y orientación médica. En estas actividades participarán CAISES, el Hospital General Felipe G. Dobarganes, el DIF sanmiguelense, el IMSS y la Jefatura de Salud Municipal.

Como parte de la campaña de sensibilización, también se contempla iluminar de rosa la Parroquia de San Miguel Arcángel para promover la prevención y el cuidado de la salud.

Reconocerán a mujeres rurales y productivas

La agenda municipal contempla la participación de 150 mujeres de 15 comunidades rurales, quienes compartirán sus experiencias, tradiciones y productos para visibilizar su contribución a la economía local y a la conservación de la identidad sanmiguelense.

Además, se realizará la Feria de Mujeres Productivas Sanmiguelenses, enfocada en mostrar sus capacidades y actividades económicas.

De manera complementaria, el IMAM desarrolla talleres sobre prevención de la violencia, manejo de emociones y autocuidado, así como actividades de capacitación en instituciones educativas y comunidades. El instituto también mantiene servicios de orientación jurídica y atención psicológica.

Buscan ampliar las oportunidades para las mujeres

El alcalde Mauricio Trejo señaló que el apoyo a las mujeres no debe limitarse a las conmemoraciones, sino formar parte de una visión de gobierno orientada a ampliar sus oportunidades, proteger sus derechos y reconocer su participación en el desarrollo social y económico.

Las acciones forman parte del Modelo San Miguel, que plantea la coordinación entre instituciones, la prevención y la atención cercana a la población.

Con esta agenda, el Gobierno Municipal busca mantener la salud, la seguridad, la autonomía y el reconocimiento de las mujeres como componentes de la atención pública y del desarrollo de las comunidades de San Miguel de Allende.

Redacción Notus12 octubre, 2026

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