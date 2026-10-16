San Miguel de Allende recibirá competencia ecuestre internacional con entrada gratuita

San Miguel de allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende será sede del Mexico Fall Tour 2026, un encuentro internacional de salto ecuestre que se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre en el Club Hípico Otomí, con acceso gratuito para el público general.

El programa comenzará con una competencia CSI5*, considerada la máxima categoría del salto ecuestre internacional, del 21 al 25 de octubre. La actividad continuará del 28 de octubre al 1 de noviembre con una segunda etapa de categoría CSI3*.

La organización de estas pruebas requiere infraestructura especializada, capacidad operativa y estándares internacionales. Estas condiciones han contribuido a posicionar al Club Hípico Otomí como una de las sedes relevantes del deporte ecuestre en México.

El evento busca impulsar el turismo en San Miguel de Allende

La realización del Mexico Fall Tour 2026 representa una oportunidad para atraer visitantes y generar actividad económica en los sectores hotelero, gastronómico y de servicios de San Miguel de Allende.

La estrategia de desarrollo económico del gobierno municipal, encabezado por el presidente Mauricio Trejo, contempla el turismo y el fortalecimiento de la identidad de la ciudad como ejes de su administración.

Bajo esta visión, el reconocimiento internacional del destino se busca aprovechar para mantener una oferta turística que combine patrimonio, cultura, gastronomía, deporte y experiencias internacionales.

El Mexico Fall Tour 2026 reunirá la actividad deportiva con los atractivos turísticos y culturales de San Miguel de Allende, ciudad que ha figurado entre los destinos mejor valorados por publicaciones internacionales como Travel + Leisure.

Además, la competencia permitirá proyectar a Guanajuato ante la comunidad ecuestre internacional y ampliar la presencia del estado en la agenda de eventos deportivos y turísticos.

La entrada será gratuita para el público

Uno de los aspectos del encuentro será el acceso gratuito para el público general durante las dos semanas de competencia, lo que permitirá a habitantes y visitantes acercarse al salto ecuestre internacional.

Con esta edición del Mexico Fall Tour, el Club Hípico Otomí mantendrá su actividad como sede de competencias internacionales, mientras San Miguel de Allende busca fortalecer su oferta de eventos deportivos vinculados con la promoción turística de Guanajuato.