PAN Guanajuato ha recorrido 33 de los 46 municipios del estado

Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato ha recorrido 33 de los 46 municipios del estado como parte de una gira territorial encabezada por su Comité Directivo Estatal, con el objetivo de mantener comunicación con las dirigencias locales y conocer sus planteamientos.

Los recorridos son encabezados por la presidenta estatal del partido, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, y el secretario general, Armando Rangel Hernández, junto con integrantes del Comité Directivo Estatal.

De acuerdo con la información del partido, durante las visitas se realizan encuentros con dirigencias municipales, militantes, simpatizantes y liderazgos locales para escuchar sus experiencias y fortalecer la coordinación entre la dirigencia estatal y las estructuras municipales.

Estos son los 33 municipios visitados

El PAN Guanajuato informó que hasta el momento ha realizado recorridos en los siguientes municipios:

Apaseo el Grande Atarjea Celaya Comonfort Coroneo Cortazar Cuerámaro Doctor Mora Guanajuato Huanímaro Irapuato Jerécuaro León Manuel Doblado Pénjamo Pueblo Nuevo Salamanca Salvatierra San Diego de la Unión San Felipe San Francisco del Rincón San José Iturbide San Luis de la Paz San Miguel de Allende Santa Catarina Santiago Maravatío Silao de la Victoria Tarimoro Tierra Blanca Valle de Santiago Victoria Xichú Yuriria

El partido prevé continuar los recorridos en Guanajuato

La gira continuará en los municipios pendientes hasta completar los 46 que conforman el estado. Según el PAN, la estrategia también contempla mantener la comunicación cotidiana entre coordinadores y representantes municipales, además de dar seguimiento al trabajo de sus comités locales.

La dirigencia estatal plantea que estos recorridos permitan conocer las particularidades de cada municipio, fortalecer la participación de la militancia y mantener la coordinación interna del partido en Guanajuato.