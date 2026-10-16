PAN Guanajuato ha recorrido 33 de los 46 municipios del estado

La dirigencia estatal del partido realiza una gira territorial para reunirse con comités municipales, militantes y liderazgos locales

Redacción Notus16 octubre, 2026

Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato ha recorrido 33 de los 46 municipios del estado como parte de una gira territorial encabezada por su Comité Directivo Estatal, con el objetivo de mantener comunicación con las dirigencias locales y conocer sus planteamientos.

Los recorridos son encabezados por la presidenta estatal del partido, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, y el secretario general, Armando Rangel Hernández, junto con integrantes del Comité Directivo Estatal.

De acuerdo con la información del partido, durante las visitas se realizan encuentros con dirigencias municipales, militantes, simpatizantes y liderazgos locales para escuchar sus experiencias y fortalecer la coordinación entre la dirigencia estatal y las estructuras municipales.

Estos son los 33 municipios visitados

El PAN Guanajuato informó que hasta el momento ha realizado recorridos en los siguientes municipios:

  1. Apaseo el Grande
  2. Atarjea
  3. Celaya
  4. Comonfort
  5. Coroneo
  6. Cortazar
  7. Cuerámaro
  8. Doctor Mora
  9. Guanajuato
  10. Huanímaro
  11. Irapuato
  12. Jerécuaro
  13. León
  14. Manuel Doblado
  15. Pénjamo
  16. Pueblo Nuevo
  17. Salamanca
  18. Salvatierra
  19. San Diego de la Unión
  20. San Felipe
  21. San Francisco del Rincón
  22. San José Iturbide
  23. San Luis de la Paz
  24. San Miguel de Allende
  25. Santa Catarina
  26. Santiago Maravatío
  27. Silao de la Victoria
  28. Tarimoro
  29. Tierra Blanca
  30. Valle de Santiago
  31. Victoria
  32. Xichú
  33. Yuriria

El partido prevé continuar los recorridos en Guanajuato

La gira continuará en los municipios pendientes hasta completar los 46 que conforman el estado. Según el PAN, la estrategia también contempla mantener la comunicación cotidiana entre coordinadores y representantes municipales, además de dar seguimiento al trabajo de sus comités locales.

La dirigencia estatal plantea que estos recorridos permitan conocer las particularidades de cada municipio, fortalecer la participación de la militancia y mantener la coordinación interna del partido en Guanajuato.

Redacción Notus16 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información