Detectan ameba ‘comecerebros’ en 6 lagos artificiales de Yucatán

Yucatán.- El gobierno de Yucatán detectó en 6 cuerpos de agua la presencia de la ameba Naegleria, conocida como ‘comecerebros’ por provocar infecciones cerebrales graves; como medida se suspendió el contacto con los lagos artificiales. En septiembre se reportó la muerte de un instructor de wakeboard por la ameba, por lo que se mantiene la vigilancia.

“El mecanismo de infección ocurre cuando agua contaminada por la especie capaz de causar la enfermedad entra por la nariz”, informó el secretario de salud Alberto Alcocer, para tranquilizar a la población sobre la transmisión. “encontrar esta ameba en el ambiente no significa que exista una epidemia, ni que las personas que visitaron estos lugares estén enfermas, señaló.

En septiembre, un hombre de 33 años llamado Carlos contrajo la infección en el lago artificial Plaza la Isla, en Mérida. Tras el desarrollo de la enfermedad, perdió la vida, siendo el primer caso de muerte. Asimismo, su caso se investiga la presunta negligencia.

El acceso a estos seis sitios fue clausurado temporalmente, colocando barreras y avisos en el lago de Plaza La Isla, lago oriente y principal de Cabo Norte, lago del Zoológico del Centenario, lago del Parque La Plancha y lago del Parque Ecológico del Poniente.

El titular de salud detalló también que de las 361 personas, y de las cuales 180 eran alumnos del instructor, que estuvieron en contacto con dichas aguas, ninguna presentó síntomas o enfermó.