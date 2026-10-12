Huanímaro invierte 950 mil pesos para equipar pozo de agua en La Lobera

Huanímaro, Guanajuato.- La alcaldesa de Huanímaro, Laura Villalpando Arroyo, dio el banderazo de arranque a los trabajos de suministro y colocación de equipo para el pozo de agua potable de la comunidad de La Lobera, obra que contará con una inversión completamente municipal de 950 mil pesos.

El proyecto busca atender los problemas de abastecimiento que durante varios meses han afectado a las familias de esta localidad, debido a las fallas que presentaba el pozo. Durante el arranque, las autoridades municipales fueron recibidas por integrantes del comité de agua potable y habitantes de la comunidad.

La presidenta municipal señaló que la obra surgió a partir de las solicitudes de los habitantes, quienes durante años han enfrentado dificultades relacionadas con el suministro y el funcionamiento de la bomba de agua potable.

Indicó que, desde el inicio de su administración, se asumió el compromiso de concretar esta acción hidráulica, con la finalidad de atender una de las principales necesidades de las familias de La Lobera.

Al finalizar su mensaje, agradeció que se haya logrado poner en marcha el proyecto y señaló que la obra representa un ejemplo de lo que puede alcanzarse mediante el trabajo en unidad.

Instalan equipo para mejorar el suministro de agua

Oasis Omar Moscoit Zavala, director de Obra Pública Municipal, explicó que los trabajos contemplan la instalación de una bomba de agua sumergible, una placa de soporte reforzada, cinco carretes blindados, una válvula de compuerta con vástago, un manómetro y una válvula check vertical.

También se construyeron tres bases de concreto y se contempla la colocación de 24 tubos de A/C-S/C, 160 metros de poliducto para sondeo y 155 metros de cable sumergible.

En representación de la comunidad, Biridiana Paloma Jaime Mejía, integrante del comité de agua potable, destacó la importancia de los trabajos para las familias que han enfrentado dificultades para contar con el servicio.

“Esta obra no solo garantiza un abasto continuo de agua para nuestros hogares, ya que representa un futuro mejor para todos nosotros, sabemos que el agua es vida y hoy hemos dado un gran paso para poder tener este vital líquido que tanto hemos batallado para arreglarlo”, expresó.

En el arranque también estuvieron presentes Gustavo Núñez Andrade, síndico municipal, así como los regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera, Patricia Rangel Cervantes y Rosa Elena Saldaña Ávila.