Pénjamo invierte 6.5 millones de pesos en obras en Lagunillas y Mezquite de Luna

Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo invierte 6 millones 585 mil 163 pesos en obras de pavimentación e infraestructura básica en las comunidades de Lagunillas y Mezquite de Luna, con proyectos que incluyen mejoras en vialidades, banquetas, agua potable y drenaje sanitario.

Durante una gira de trabajo realizada el lunes 12 de octubre, la presidenta municipal, Yozajamby Molina, supervisó los avances de ambas intervenciones, que forman parte del programa de infraestructura municipal de 2026.

La alcaldesa señaló que su administración impulsa una política de obra pública orientada a atender necesidades colectivas y distribuir los beneficios entre la población. También destacó la urbanización de calles que conducen a instituciones educativas para facilitar los traslados de estudiantes, docentes y familias.

Pavimentan calle del Templo en Lagunillas

En la comunidad de Lagunillas se ejecuta la segunda etapa de pavimentación de la calle del Templo, con una inversión de 3 millones 930 mil 542 pesos.

El proyecto contempla 183.93 metros lineales de empedrado con huellas de concreto hidráulico, sobre una superficie de mil 838.67 metros cuadrados.

Los trabajos incluyen la construcción de banquetas de concreto hidráulico y la instalación de tubería para agua potable y drenaje sanitario. También se contemplan 10 tomas domiciliarias de agua potable y 10 descargas de drenaje.

Mezquite de Luna recibe obras en la calle Niños Héroes

En Mezquite de Luna, las labores se concentran en la calle Niños Héroes, entre Benito Juárez y Colegio Militar, donde se destinan 2 millones 654 mil 620 pesos para pavimentar 135 metros lineales con losas de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor.

La intervención incluye la instalación de 272 metros lineales de tubería para agua potable y 136 metros de drenaje sanitario, además de 12 tomas domiciliarias y 12 descargas de drenaje.

El proyecto también considera banquetas estampadas, guarniciones y otros elementos complementarios para mejorar la circulación peatonal y vehicular.

Obras forman parte del programa de infraestructura 2026

En conjunto, las dos obras representan una inversión contratada de 6 millones 585 mil 163 pesos para mejorar las vialidades y los servicios básicos de ambas localidades.

Con estos proyectos, el Gobierno Municipal de Pénjamo da continuidad a su programa de infraestructura de 2026, enfocado en fortalecer la conectividad, mejorar los espacios públicos y atender las necesidades de las comunidades rurales.