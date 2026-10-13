“Repartidor de comida”: lo que entregaba era droga en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un “repartidor de comida” de Irapuato, fue detenido porque llevaba 21 envoltorios de presuntas sustancias ilícitas. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Francisco “N.”, de 32 años en el cruce de las calles Coahuila y Tlaxcala en la colonia Infonavit-Solidaridad.

Según la información que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal de Irapuato, durante recorridos de prevención del delito en la colonia Infonavit-Solidaridad, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Francisco.

El hombre dijo que presuntamente se desempeñaba como repartidor de comida, pero al momento de pedirle que pudieran revisar la mochila térmica de los alimentos, llevaba 16 envoltorios de presunta droga cristal y con marihuana, estos últimos contenidos en frascos.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Coahuila y Tlaxcala, donde los agentes detectaron al hombre cuando circulaba en una motocicleta sin placas de circulación y sin casco protector; al marcarle el alto para informarle sobre las faltas viales, los elementos realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación.

El detenido, junto con las presuntas sustancias aseguradas, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.