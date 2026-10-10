Renuncia secretario de ayuntamiento de Irapuato; va por alcaldía

Irapuato, Guanajuato.- Rodolfo “Rodo” Gómez Cervantes, presentó su renuncia como secretario de ayuntamiento y al parecer estaría buscando ser el candidato a la presidencia municipal de Irapuato.

A través de una carta en redes sociales, la alcaldesa Lorena Alfaro dijo que valoraba el trabajo de “Rodo” por el acompañamiento y las aportaciones que había realizado en los últimos 5 años, “le deseo éxito y satisfacción en los proyectos que decida emprender”, dijo.

Va por la alcaldía

Hay que señalar que Rodo Gómez, había declarado que el ejercicio que realizó el Partido Acción Nacional PAN para elegir a los llamados defensores de la patria, la familia y la libertad, donde quedó electo el diputado Víctor Zanella, no era vinculatorio a una candidatura y por ende él, podría encauzar el siguiente proceso electoral.

Rodolfo Cervantes se posiciona como el único contendiente a la alcaldía de Irapuato que no estaría viviendo de un cargo público, mientras que los otros que aspiran como el diputado Víctor Zanella, la diputada Susana Bermúdez o Eduardo López Mares actual consejero del Poder Judicial tienen auspició del dinero de los guanajuatenses.