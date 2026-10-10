Guanajuato de luto: cuerpo hallado en río Pastita sí era de Joan Francisco

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado confirmó que el cuerpo encontrado el domingo pasado en el río Pastita es el del universitario Joan Francisco N. Los restos hallados hoy atrás del CBTIS de Pueblito de Rocha corresponden a otro joven desaparecido.

Se trata de los homicidios 52 y 53 registrados en lo que va del actual gobierno presidido por Samantha Smith.

Joan Francisco había sido reportado como desaparecido el 29 de septiembre, cuando presuntamente pretendía salir de paseo al río de Pastita. El domingo pasado fue sacado un cuerpo sin vida del río Pastita, pero no se había confirmado su identidad, por lo que amigos y familiares del universitario iniciaron su búsqueda a partir de este miércoles.

La FGE publicó la noche de este viernes un comunicado en el que señalaba que las pruebas periciales señalaban que el cuerpo hallado el domingo sí correspondía al desaparecido. Informó que la localización sin vida de Joan Francisco ocurrió el 4 de octubre en el río Pastita, en las inmediaciones de la colonia Pastita. Su plena identidad fue comprobada mediante confronta genética de ADN, a partir de las muestras proporcionadas por su familia, lo que permitió confirmarlo científicamente.

La institución afirmó que mantiene en curso las investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los responsables del hecho. Extraoficialmente se dio a conocer que el cuerpo presentaba varios golpes y tenía las manos atadas, sin embargo, será la Fiscalía quien dará mayor información al respecto.

A través de un comunicado institucional, la Universidad de Guanajuato (UG) lamentó la pérdida y reiteró el respaldo y solidaridad a su familia y a quienes compartieron con él su vida universitaria.

La institución aseguró que se mantiene atenta a la información que proporcionen las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del acontecimiento, con respeto al desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Confió en que las diligencias permitirán conocer con claridad lo ocurrido y brindar certeza a su familia y a nuestra comunidad universitaria.

La Universidad de Guanajuato dará seguimiento a este proceso y desde el ámbito de sus atribuciones y en el marco de su autonomía, mantendrá su disposición para brindar el apoyo que corresponda a la familia de Joan

Restos localizados, serían de hombre reportado como desaparecido

Los restos localizados la tarde de este jueves en la subida al CBTIS, pudieran ser de Fernando Abraham N., hombre reportado como desaparecido desde el pasado tres de octubre.

Previamente, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para solicitar la colaboración ciudadana en su localización.

La tarde de este jueves, la localización del cuerpo fue reportada al sistema de emergencias 9-1-1 por vecinos de la zona, motivo por el que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

La dependencia será la encargada de continuar con el proceso de investigación para determinar la identidad de la persona fallecida. De acuerdo con las versiones de vecinos, el cuerpo estaba en una bolsa y se encontraba desmembrado, lo que presume un homicidio.