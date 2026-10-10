Recolector de reciclaje desaparece en la capital; detienen a pareja ‘involucrada’

El hombre de 52 años fue visto por última vez el 28 de octubre; tenía una cita en la colonia Pastita para recibir un pago, la Fiscalía continúa las investigaciones

Redacción Notus10 octubre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- A partir de la denuncia por la desaparición de un recolector de materiales reciclables de 52 años de edad, quien fue visto por última vez el 28 de julio de 2026 tras acudir a una cita en la colonia Pastita alrededor de las 15:30 horas bajo la promesa de recibir un pago, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato desplegó una serie de actos de investigación y recolectó datos de prueba para esclarecer el caso.

Dichas diligencias ministeriales permitieron identificar a dos personas como probables responsables, lo que derivó en la obtención y cumplimentación de órdenes de aprehensión en contra de VERÓNICA PATRICIA “N” y GASTÓN ANDRÉS “N”.

Tras analizar los elementos probatorios presentados, un órgano jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso en contra de ambos imputados por su probable participación en el delito de desaparición de personas cometida por particulares, ordenando además su permanencia en prisión preventiva y fijando un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Actualmente, la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes para fortalecer la carpeta de investigación, esclarecer el destino de la víctima y avanzar con su búsqueda para procurar justicia a sus familiares.

Redacción Notus10 octubre, 2026

Redacción Notus

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