Adolescente desaparecida es rescatada de ‘secuestro virtual’ en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un presunto secuestro virtual a un adolescente fue frustrado en Irapuato: la policía municipal y personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) intervino. De acuerdo con información oficial, la joven de 17 años, que tenía reporte de desaparición, recibió una llamada para acudir al estacionamiento de un centro comercial y alejarse de su familia.

A la par, sus seres queridos fueron amenazados también mediante llamadas telefónicas para entregar dinero por ella, recurriendo a la presión psicológica tanto de la adolescente como de sus padres.

Tras la emisión de su ficha de búsqueda, la Fiscalía del Estado y elementos de seguridad lograron encontrarla y resguardarla para posteriormente reunirla con sus familiares. Asimismo, la víctima fue trasladada a la las instalaciones de la dependencia para dar seguimiento a la carpeta de investigación realizada previamente.

Es importante destacar que esta modalidad de delito es una problemática común tanto del municipio como del estado. Niños, adolescentes y adultos mayores son, al parecer, el principal objetivo de los agresores.