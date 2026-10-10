Adolescente desaparecida es rescatada de ‘secuestro virtual’ en Irapuato

Policía municipal y personal del centro de atención a Víctimas la mantuvo a salvo; al parecer recibió una llamada para acudir al estacionamiento de un centro comercial y alejarse de su familia

Redacción Notus10 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un presunto secuestro virtual a un adolescente fue frustrado en Irapuato: la policía municipal y personal del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) intervino. De acuerdo con información oficial, la joven de 17 años, que tenía reporte de desaparición, recibió una llamada para acudir al estacionamiento de un centro comercial y alejarse de su familia.

A la par, sus seres queridos fueron amenazados también mediante llamadas telefónicas para entregar dinero por ella, recurriendo a la presión psicológica tanto de la adolescente como de sus padres.

Tras la emisión de su ficha de búsqueda, la Fiscalía del Estado y elementos de seguridad lograron encontrarla y resguardarla para posteriormente reunirla con sus familiares. Asimismo, la víctima fue trasladada a la las instalaciones de la dependencia para dar seguimiento a la carpeta de investigación realizada previamente.

Es importante destacar que esta modalidad de delito es una problemática común tanto del municipio como del estado. Niños, adolescentes y adultos mayores son, al parecer, el principal objetivo de los agresores.

Redacción Notus10 octubre, 2026

Redacción Notus

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