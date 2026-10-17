Halloween y Día de Muertos llegan a ZooIra; niños disfrazados entran gratis

Los niños que midan menos de 1.40 metros y vayan disfrazados podrán entrar gratis el viernes 30 y el sábado 31

Redacción Notus17 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Ya se acerca el Halloween y la fiesta del Día de Muertos y en el Zoológico de Irapuato se preparan promociones para quienes quieran pasar un fin de semana divertido.

Y es que las promociones se extenderán los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, en los cuales, habrá entrada gratis para todos los niños de hasta 1.40 metros de estatura que lleguen disfrazados, confirmó Isabel Buenrostro Azúa, Gerente de Relaciones Públicas del Parque.

Explicó que de igual forma, los 2 días los niños que vayan disfrazados podrán dar una vuelta en el trenecito de forma gratuita, acompañado de un adulto que pague su boleto.

También la Tirolesa estará en promoción. De forma general, los 2 días, 30 y 31 de octubre, tendrá un costo de sólo 50 pesos.

Todas las demás atracciones estarán disponibles y verás además a los aproximadamente 500 especímenes de alrededor de 120 especies que hay en el ZooIra.

Además, podrás desayunar o comer en el restaurante “El Rincón de Tomé”, que tiene precios muy accesibles.

Así que ya lo sabes: puedes pasar tus festejos de Halloween y Día de Muertos de forma divertida en el ZooIra, que abrirá sus puertas en su horario habitual de 9 de la mañana a las 6 de la tarde.

Redacción Notus17 octubre, 2026

Redacción Notus

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