Protesta y paro en prepa oficial de Pénjamo por denuncias de ‘acoso’ y ‘violencia’

Pénjamo, Guanajuato.-Alumnos de la preparatoria oficial de Pénjamo protestaron en las inmediaciones de la institución tras presuntas denuncias acoso y violencia hacia una profesora y una estudiante de primer año. Autoridades académicas cerraron la escuela y los manifestantes convocaron a un paro para el día martes y se pretende realizar una marcha el viernes.

Con consignas como “NO TE JUSTIFIQUES SABIENDO LO QUE HICISTE #JUSTICIA POR GABY Y FER, POR TODOS”, “Exigimos justicia! Fuera agresores” Y “¿CUÁNTAS FERS MÁS TENEMOS QUE SER VIOLENTADAS PARA QUE NUESTRA VOZ SEA ESCUCHADA?”, los jóvenes exigieron atención inmediata tanto de mandos del plantel como de la UG a la problemática.

Al parecer, una adolescente de primer año y una docente fueron víctimas de intimidación y recibieron supuestas amenazas y acoso sexual. Los estudiantes señalaron negligencia, inacción y minimización de los actos de supuesta violencia por parte de las autoridades institucionales.

Los casos específicos han sido compartidos en redes sociales. Sin embargo, los protestantes expresaron que no son los únicos ni los primeros, ya que llevan registros de hasta 7 años atrás respecto a hechos aparentes de bullying, acoso, entre otros.

En el pliego petitorio, se pidió asistencia urgente a los casos más recientes, protegiendo, acompañando y asesorando las víctimas, además de garantizar que no habrá repercusiones contra ellas. Asimismo, solicitaron la expulsión y destitución inmediata para todos los involucrados, desde estudiantes hasta profesores y otras figuras partícipes y encubridoras.

El documento fue entregado por el estudiante Gabriel Tafolla y a la institución acudió el secretario académico del Colegio de Nivel Medio Superior.

Pliego petitorio de los alumnos

Postura de la preparatoria de Pénjamo

La institución canceló las clases de este lunes, acto catalogado por los alumnos como “cobardía”, pese a que previamente la preparatoria comunicó lo siguiente:

“Por una comunidad educativa libre de violencia Como comunidad educativa, expresamos nuestra solidaridad y respeto al derecho de todas las personas a manifestarse libremente, convencidos de que el diálogo, la escucha y el respeto mutuo son fundamentales para construir soluciones que favorezcan el bienestar colectivo. Directivos, personal administrativo, docentes y estudiantes compartimos la responsabilidad y el compromiso de erradicar el bullying y toda manifestación de violencia en nuestros entornos escolares. Para lograrlo, es indispensable actuar con empatía, responsabilidad y respeto a los procesos institucionales, permitiendo que cada situación sea atendida de manera adecuada, sin confrontaciones ni divisionismos que debiliten nuestra convivencia. Reiteramos nuestra preocupación y voluntad de construir acuerdos mediante el diálogo abierto y constructivo, privilegiando siempre la dignidad de las personas, la sana convivencia y el interés común. Invitamos a toda nuestra comunidad a sumar esfuerzos, tender puentes de entendimiento y asumir un compromiso compartido para generar ambientes seguros, incluyentes y libres de violencia, donde prevalezcan el respeto, la solidaridad y la paz. La unidad no significa pensar igual, sino ser capaces de escucharnos, respetarnos y trabajar juntos por el bien de todas y todos. atte. ENMS Pénjamo”.