Abasolo inicia renovación del drenaje en Las Estacas tras más de 40 años

Los trabajos buscan atender una necesidad de las familias de la comunidad y mejorar la infraestructura de los servicios básicos

Redacción Notus12 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Después de más de 40 años, comenzaron los trabajos para renovar el sistema de drenaje de la comunidad de Las Estacas, en Abasolo, con el objetivo de atender una necesidad de las familias y mejorar la infraestructura de los servicios básicos.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el presidente municipal, Job Gallardo, para atender las necesidades de las comunidades y dar seguimiento a proyectos de infraestructura que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

La renovación permitirá intervenir un sistema que ha permanecido durante más de cuatro décadas y que requiere mejoras para responder a las necesidades actuales de la localidad.

Con el inicio de los trabajos, se busca avanzar en la atención de las demandas de las familias de Las Estacas y mejorar las condiciones de los servicios básicos, como parte de las acciones de infraestructura en las comunidades de Abasolo.

Redacción Notus12 octubre, 2026

Redacción Notus

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