Prevén lluvias aisladas y temperaturas de hasta 29 °C en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Guanajuato tendrá mañanas frescas y probabilidad de lluvias aisladas del 12 al 18 de octubre, principalmente en las regiones centro y sur del estado, donde se esperan precipitaciones de intensidad ligera a moderada, informó Marcos Irineo Esquivel Longoria, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (ACAUG).

El especialista explicó que las temperaturas máximas rondarán los 27 grados Celsius en municipios como Celaya, Salamanca e Irapuato. En las zonas urbanas podrían alcanzar entre 28 y 29 grados, mientras que en el norte de la entidad se esperan valores de entre 21 y 23 grados.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevén valores de entre 12 y 14 grados durante las primeras horas de la mañana en distintas regiones. En zonas elevadas del norte, como Ocampo, San Luis de la Paz y San Diego de la Unión, el termómetro podría descender hasta los 10 u 11 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el ambiente fresco.

Prevén lluvias por ingreso de humedad

Esquivel Longoria informó que frente a las costas del océano Pacífico se encuentra un sistema de baja presión con una probabilidad del 90 % de evolucionar a ciclón tropical durante los próximos siete días.

Este fenómeno podría favorecer el ingreso de humedad y contribuir a la presencia de precipitaciones en Guanajuato.

Para la semana, el pronóstico contempla una probabilidad de lluvia de entre el 70 y el 100 %, aunque se esperan principalmente precipitaciones ligeras y aisladas en distintas partes del estado. Las regiones centro y sur podrían concentrar la mayor cantidad de lluvia.

Respecto al viento, el coordinador del ACAUG indicó que no se prevén condiciones de intensidad significativa. Las ráfagas máximas podrían alcanzar entre 20 y 30 kilómetros por hora, principalmente en el norte y las zonas serranas de Guanajuato.

Para consultar las actualizaciones y los pronósticos meteorológicos, la población puede visitar el sitio web www.acaug.ugto.mx o seguir la página de Facebook del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.