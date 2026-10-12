DIF Estatal lleva servicios y apoyo familiar a 32 municipios de Guanajuato

San Luis de la Paz, Guanajuato.- El DIF Estatal ha llevado servicios y apoyo familiar a 32 municipios de Guanajuato mediante 18 encuentros Nuestras familias, nuestra gente y 14 jornadas con Grupos de Desarrollo de Red Móvil de la Gente, con el objetivo de acercar atención institucional y fortalecer las redes de apoyo comunitario.

La estrategia busca proporcionar herramientas, servicios gratuitos y orientación que favorezcan el desarrollo integral de las familias, además de promover la comunicación, la convivencia, la corresponsabilidad y la protección de sus derechos.

Durante los encuentros se ofrece atención en temas de educación, capacitación, salud, protección de niñas, niños y adolescentes, conciliación y apoyo para personas en situación de desempleo, entre otros.

En estas jornadas participan instituciones como la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED) y la Secretaría de Economía.

También se acerca a la población el servicio del Registro Civil para realizar trámites de actas de nacimiento, matrimonio y registros.

El director general del Sistema DIF Estatal, Poncho Borja Pimentel, señaló que la estrategia responde a la instrucción de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de fortalecer la presencia del Gobierno de la Gente en los 46 municipios.

“Estar en territorio no solamente significa llevar servicios, significa escuchar, atender y tomar nota de las áreas de oportunidad para mejorar la calidad de nuestra atención. De eso se trata este ejercicio, de estar cerca de la gente, trabajar en equipo con los 46 municipios y construir un DIF que escuche y responda a las necesidades de las familias”, expresó.

Borja Pimentel agregó que aún están programados encuentros en los municipios que faltan por visitar, con la finalidad de completar la cobertura estatal.

“Ya prácticamente tenemos la red caminada; nos faltan algunos municipios para completar todo el estado, y estamos muy contentos por el trabajo que hacemos en territorio”, afirmó.

Estrategia de atención en los municipios

Las actividades forman parte de una estrategia estatal vinculada con tres temas prioritarios del DIF Estatal: Superliga de la Salud, Sistema Integral de Cuidados y Crianza Positiva, que orientan acciones para fortalecer las capacidades de las familias y favorecer mejores condiciones de vida.

Asimismo, la iniciativa se articula con la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias, con el propósito de sumar esfuerzos y promover entornos saludables, solidarios y protectores para niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Entre los objetivos también se encuentran promover valores como el respeto, la solidaridad y la igualdad; fomentar la participación comunitaria y las redes de apoyo, e impulsar la educación parental mediante herramientas para una crianza positiva y responsable.

Los 18 encuentros Nuestras familias, nuestra gente se han realizado en San Francisco del Rincón, San Felipe, Purísima del Rincón, Tarandacuao, Ocampo, Abasolo, Manuel Doblado, Pueblo Nuevo, Huanímaro, Jaral del Progreso, Pénjamo, Victoria, Tarimoro, Romita, Santiago Maravatío, Doctor Mora, Coroneo y San Luis de la Paz.

Por su parte, las 14 jornadas con Grupos de Desarrollo de Red Móvil de la Gente se han llevado a cabo en Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato, Atarjea, Silao, Cuerámaro, Celaya, Apaseo el Alto, Salamanca, Salvatierra, Moroleón, Acámbaro, Tierra Blanca y San José Iturbide.

Con estas acciones, el DIF Estatal mantiene el trabajo coordinado con los Sistemas DIF Municipales y busca completar su presencia en los 46 municipios de Guanajuato, con servicios, orientación y herramientas dirigidos a las familias y comunidades.