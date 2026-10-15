Abasolo dará premios de hasta 7 mil pesos en concurso de catrinas

Abasolo, Guanajuato.- Abasolo realizará su Concurso de Catrinas el próximo jueves 29 de octubre a las 19:00 horas, como parte de las actividades del 3er Festival de Día de Muertos. El certamen contempla premios de hasta 7 mil pesos para las personas ganadoras.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar con caracterizaciones que destaquen por su creatividad y que representen una de las figuras más emblemáticas de las tradiciones mexicanas.

Registro cierra el 28 de octubre

Las personas interesadas en participar tendrán hasta el 28 de octubre para realizar su registro. Las bases y los requisitos de participación pueden consultarse en las imágenes de la publicación oficial.

El concurso forma parte de las actividades con las que Abasolo busca preservar las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios para que las familias disfruten de la celebración del Día de Muertos.