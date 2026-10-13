Prenden fuego a cuerpo mutilado en la carretera Silao-León

El hallazgo se registró poco antes del acceso a la autopista a Aguascalientes; señalan que la víctima tenía varios tatuajes

Redacción Notus13 octubre, 2026

León, Guanajuato.- El cuerpo aparentemente mutilado de un hombre fue abandonado e incendiado a un costado de la carretera Silao-León. De manera extraoficial, se habla de varios tatuajes en la víctima encontrada poco antes del acceso a la autopista a Aguascalientes.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona en llamas en el lugar aledaño a la colonia Fracciones Los Aguirre, que presuntamente había sido desmembrada y dejada ahí por personas a bordo de un vehículo. Al llegar, policías municipales confirmaron el hecho y procedieron al acordonamiento del área.

De igual manera, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Nacional y FSPE acudieron para realizar las diligencias correspondientes, ocupando el carril de baja velocidad.

Hasta el momento, la identidad del hombre permanece en calidad de desconocida y será la Fiscalía de Guanajuato y el SEMEFO quienes esclarezcan el incidente.

Redacción Notus13 octubre, 2026

Redacción Notus

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