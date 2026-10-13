Exige la comunidad universitaria de Guanajuato justicia para Joan Francisco

Guanajuato, Guanajuato.- Respaldados por estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de Guanajuato, familiares, amigos y personas cercanas a Joan Francisco Díaz Rodríguez realizaron a una marcha silenciosa y pacífica para pedir seguridad y justicia tras la muerte del joven, de 21 años, alumno de esa institución.

A las 5:00 de la tarde las personas participantes comenzaron a congregarse en la Plaza Mexiamora. La mayoría vestía de blanco o al menos llevaban una prenda de ese color como símbolo de memoria de quien desapareció y días después fue hallado sin vida en un río de la capital del estado.

Bajo la consigna de «Que nuestra ausencia no sea la respuesta, que nuestra presencia hable por todos. Hoy, que nos falta una abeja, que se haga presente toda la colmena», se reunieron tras la convocatoria para la marcha.

Una columna de unas 400 personas salió de Mexiamora por el lado de El Hinojo. Luego tomaron por Manuel Doblado y Sopeña para pasar por el Jardín de la Unión y Plaza de la Paz en plena temporada cervantina.

En completo silencio y con una foto del joven y dos pancartas al frente, les acompañaban con flores y globos blancos. Atrás de la vanguardia iba el secretario general de la Universidad, Salvador Hernández Castro. No estuvo la rectora general, Claudia Susana Gómez López.

La columna llegó a Alonso, tomó por avenida Juárez para llegar a la Alhóndiga de Granaditas y retornar por Pósitos hasta las escalinatas de la Universidad, donde se le rindió homenaje con un minuto de aplausos.

Ahí colocaron una corona de flores y prendieron veladores en memoria del joven. Ocuparon la mayor parte de la escalinata y conforme oscurecía destacaron las luces de las veladoras. Sobre la corona de flores colocaron un retrato del joven y otros estudiantes pusieron pancartas alrededor con exigencias de esclarecimiento del deceso de su compañero y demandas de mayor seguridad a las autoridades.

Ya con la oscuridad nocturna, estudiantes y amistades dieron nuevamente el pésame a familiares de Joan Francisco y dejaron veladoras y pancartas con sus exigencias.

Joan Francisco Díaz Rodríguez estudiaba la Licenciatura en Administración de la Calidad y la Productividad en la Universidad de Guanajuato. También se desempeñaba como modelo y participaba en producción de mensajes diversos en redes digitales.

Fue reportado como desaparecido luego de que se le viera por última vez el 28 de septiembre en la zona centro de Guanajuato capital.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el 4 de octubre el cuerpo de una persona fue encontrado en el río Pastita, en las inmediaciones de la colonia del mismo nombre. Días después su identidad fue corroborada mediante pruebas genéticas comparativas con muestras de sus familiares.

La Fiscalía informó que mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre lo ocurrido.

La marcha de este lunes busca mantener presente el caso de Joan y expresar una exigencia de seguridad y justicia en su memoria.

La Universidad de Guanajuato expresó sus condolencias y anunció que brindará acompañamiento a la familia y dará seguimiento al caso. La Fiscalía General aseguró que mantiene en curso una investigación para esclarecer el hecho e identificar a los responsables, como se considera por una oración que considera hubo agresión.