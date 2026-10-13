Guanajuato alcanza más de un millón de empleos formales

León, Guanajuato.- Guanajuato registró un incremento de 8 mil 246 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, con lo que alcanzó un total de 1 millón 135 mil 290 empleos formales registrados. En el último mes, la entidad sumó 3 mil 830 trabajadores asegurados.

De acuerdo con los datos del IMSS, el estado se ubicó en el décimo lugar nacional en generación de empleo formal durante el último año, con una variación anual de 0.7 por ciento. Desde septiembre de 2024, el número de trabajadores asegurados aumentó en 11 mil 512.

Estos resultados se enmarcan en la visión de desarrollo económico de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través de Guanajuato SUMA, una estrategia que impulsa el crecimiento equilibrado, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la actividad productiva y la generación de empleos formales, para que más familias guanajuatenses accedan a mejores oportunidades y eleven su calidad de vida.

Por actividad económica, los sectores que registraron crecimiento anual incluyen Transportes y Comunicaciones, Comercio, Servicios Sociales y Comunales, Construcción, Servicios para Empresas, Personas y el Hogar, Industrias Extractivas, Industria Eléctrica y de Agua, Papel. También reportaron incrementos diversas actividades industriales, entre ellas Cuero-Calzado, Productos Metálicos, Minerales no Metálicos y la Industria Química.

A nivel municipal, San José Iturbide, Apaseo el Grande, Guanajuato, San Francisco del Rincón y Pénjamo destacaron por registrar los mayores incrementos anuales de trabajadores asegurados.