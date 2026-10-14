Por escribir amenazas de tiroteos y bombas, expulsan a alumna de la ENSOG

Guanajuato, Gto.- Durante varios días, en los sanitarios de mujeres de la Escuela Normal Oficial de Guanajuato (ENSOG), aparecían mensajes que amenazaban con hacer explotar bombas y realizar tiroteos en el plantel. Descubrieron que se trataba de una alumna y fue expulsada.

Lo anterior fue confirmado por el Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, quien señaló que desde el primer momento que se atendió el tema se le dio seguimiento a la situación.

Desde la semana pasada, en los sanitarios de mujeres aparecieron letreros que decían habría tiroteos.

Al principio, la directora del plantel, Lizeth Milagros García Cardoso, ignoró los mensajes, pero el escándalo en redes digitales motivó a que hubiera una revisión en el plantel y se estableciera vigilancia policial estatal afuera del mismo.

Con el apoyo de autoridades policiales, la dirección indagó sobre el tema y descubrieron que fue una alumna de primer trimestre la responsable de la “broma”. A diferencia de la funcionaria, La SEG no minimizó el problema porque se podía tener un peligro real, como ha ocurrido en otras escuelas del país.

Los letreros escritos a mano en las paredes de los sanitarios mencionaban un presunto tiroteo y luego aparecieron otros de una supuesta violación y colocación de bombas.

Lo anterior, empero, se da en el contexto de denuncias de los propios estudiantes de acoso sexual y de robos de sus pertenencias, que achacan a los intendentes.