El cuerpo de Joan Francisco no presentó heridas de armas: Vázquez Alatriste

Guanajuato, Guanajuato.- El Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló la autopsia aplicada a Joan Francisco, estudiante de la Universidad de Guanajuato que fue hallado sin vida el pasado 4 de octubre, no presentaba heridas de arma punzocortante ni similar. Por protocolo, la Fiscalía General del Estado parte de la presunción de homicidio. Sin embargo, los detalles de los resultados de la investigación están sujetos a lo que autorice la familia del joven.

El funcionario expresó que es una Investigación “muy sensible” porque ha afectado especialmente a la comunidad universitaria. Explicó que desde que se tuvo la probabilidad de que la persona encontrada en el río Pastita podía ser Joan Francisco, tuvieron contacto con la familia. El boletín sobre el caso, añadió, se publicó con autorización de la misma.

Aseveró que la investigación está avanzada, pero el código de procedimientos penales y la misma familia impiden la publicación de más detalles.

Caso es diferente a otros, dijo, porque está inmersa la comunidad estudiantil y hay gran preocupación, por lo que “tendríamos que salir a informar a la comunidad sobre el tema, pero la familia debe señalar qué hecho sí y que no”.

Reiteró que todo caso de ese tipo se investiga con protocolo de homicidio se espera que pronto se concluya, pero –reiteró- no se puede dar información si antes n o la autoriza la familia.

El fiscal resaltó que el cuerpo no presentó herida punzocortante o similar y que estuvo en el lugar y vio la dificultad que implica desplazarse en ese sitio.