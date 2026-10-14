Aseguran 25 mil litros de diésel y una toma clandestina en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron aproximadamente 25 mil litros de diésel y una toma clandestina de hidrocarburo en Salamanca, Guanajuato.

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje sobre un camino de terracería hacia la comunidad Olivos de Callejones, donde el personal detectó un fuerte olor a combustible que llevó a ampliar la inspección.

Durante la revisión, los elementos encontraron un contenedor artesanal oculto entre ramas secas, en el que se almacenaba el diésel.

Posteriormente, al extender la inspección, localizaron una toma clandestina a aproximadamente un kilómetro del primer punto.

El área y los indicios quedaron a disposición de la autoridad federal competente, que investigará el origen del combustible y la posible relación entre ambos hallazgos.