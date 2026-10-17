Policía de Guanajuato entrega alarmas de seguridad a UG

Guanajuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de la comunidad universitaria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital entregó 20 alarmas inalámbricas y 10 alarmas personales a la Universidad de Guanajuato (UG).

El secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Gamba, en representación de la presidenta municipal, Samantha Smith, hizo entrega de los dispositivos al secretario general de la UG, Salvador Hernández Castro, como parte del trabajo conjunto para fortalecer las medidas de prevención y contribuir a que las y los estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollen sus actividades en espacios más seguros.

La entrega se da en el contexto de agresiones y situaciones trágicas que han sufrido integrantes de la comunidad universitaria.

El secretario general de la Universidad de Guanajuato, Salvador Hernández Castro, agradeció el apoyo ya que las alarmas inalámbricas emiten señales luminosas y sonoras que contribuyen a inhibir conductas delictivas.

Afirmó que incorporar estos dispositivos a las medidas de seguridad de las sedes universitarias, será de gran importancia debido a las características particulares de cada sede, pues algunas están ubicadas en zonas integradas a la mancha urbana y otras en espacios con diferentes condiciones de acceso.

La entrega de estos dispositivos forma parte del seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las autoridades de la Universidad de Guanajuato, orientados a fortalecer la estrategia de seguridad para la comunidad universitaria.

En el encuentro también estuvieron presentes Guillermo Cisneros, director del C4 “Argos” y Elias Lira Mares, titular de la Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria de la UG.