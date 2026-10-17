Inauguran pavimentación de la calle “Plan de Ayala Poniente” en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La calle Plan de Ayala Poniente, ubicada en la colonia 10 de Abril, fue inaugurada tras concluir los trabajos de pavimentación con concreto, una obra destinada a mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de la zona.

Con esta intervención, las familias cuentan con una vialidad que facilita el tránsito y el acceso a sus viviendas, además de ofrecer mejores condiciones para quienes circulan diariamente por el lugar.

La pavimentación forma parte de las obras de infraestructura urbana que se realizan en el municipio para atender las necesidades de las colonias y mejorar sus vialidades.