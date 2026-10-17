Cofepris alerta por falsificación y adulteración de dos lotes de Riopan en México

La advertencia sanitaria corresponde al gel de 250 mililitros; la autoridad recomienda no adquirir los productos identificados, sin importar la fecha de caducidad

Gabriel Piña17 octubre, 2026

México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de dos lotes de Riopan, medicamento que contiene magaldrato y dimeticona y se utiliza para aliviar molestias relacionadas con la acidez estomacal.

De acuerdo con el aviso, los lotes identificados son el 12542237 y el 12191278, correspondientes a la presentación en gel de 8 gramos/1 gramo por cada 100 mililitros, en frasco de 250 mililitros.

La autoridad advirtió que, al desconocerse los ingredientes utilizados y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte de estos productos, no es posible garantizar su seguridad, calidad ni eficacia.

Ante esta situación, Cofepris recomienda a la población no comprar ni utilizar los productos de los lotes señalados, independientemente de la fecha de caducidad que indiquen sus envases.

Asimismo, exhortó a evitar la compra de medicamentos en tianguis, mercados y establecimientos informales, debido a los riesgos que representa adquirir productos de procedencia incierta.

En caso de identificar la comercialización de estos medicamentos, la población puede presentar la denuncia sanitaria correspondiente ante la autoridad.

El aviso completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1108481/Aviso_de_Riesgo_Riopan_13102026.pdf

Gabriel Piña17 octubre, 2026

Gabriel Piña

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información