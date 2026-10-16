Plaza Fiesta Irapuato: roba joyas y el ladrón sale caminando

La administración de la plaza confirmó el robo; la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice que no recibió reporte, se desconoce el monto de lo robado y tampoco hubo detenidos

Redacción Notus16 octubre, 2026
Foto archivo

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre robó joyas de un puesto en Plaza Fiesta, en el centro de Irapuato, y se fue caminando sin que nadie lo detuviera. El robo ocurrió alrededor de las 8 de la noche del jueves y “nadie” se percató del atracó.

El puesto afectado se encuentra en el pasillo principal de la plaza, junto a la salida de la tienda Bodega Aurrera; ahí el ladrón abrió una pequeña puerta del módulo, acto seguido entró, tomó mercancía de una vitrina y después salió por el mismo pasillo hacia el estacionamiento.

Aunque el pasillo cuenta con cerca de diez cámaras de videovigilancia y personal de seguridad privada al parecer no hubo una sola persona que pudiera observar y mucho menos detener al supuesto responsable.

Redacción Notus16 octubre, 2026

Redacción Notus

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