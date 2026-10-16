Pénjamo entrega pavimentación en la colonia Magisterial 10 de Abril

Pénjamo, Guanajuato.- El municipio de Pénjamo entregó la pavimentación de la calle Plan de Ayala Poniente, en la colonia Magisterial 10 de Abril, con una inversión de 3 millones 515 mil 287 pesos y beneficio directo para 55 personas.

La presidenta municipal, Yozajamby Molina, encabezó la inauguración de la obra, que incluyó la construcción de una vialidad con concreto hidráulico, banquetas estampadas y la renovación de infraestructura de agua potable.

¿Qué trabajos se realizaron en la calle Plan de Ayala?

La intervención comprendió la pavimentación de 147.75 metros lineales de calle, con un ancho de siete metros, así como la construcción de mil 196.59 metros cuadrados de losa de concreto hidráulico y 468.19 metros cuadrados de banquetas estampadas.

También se instaló una nueva línea de agua potable de 213.03 metros lineales, con tubería de tres pulgadas de diámetro. Los trabajos incluyeron diez tomas domiciliarias y la renivelación de nueve registros sanitarios.

Obra beneficia a habitantes de la colonia Magisterial 10 de Abril

De acuerdo con el Gobierno Municipal, las mejoras buscan ofrecer mejores condiciones para el tránsito peatonal y vehicular, además de fortalecer los servicios básicos de la colonia.

La administración municipal señaló que continuará destinando recursos a obras de infraestructura que atiendan las necesidades de las colonias y comunidades de Pénjamo, con el propósito de mejorar la movilidad y los espacios de convivencia.