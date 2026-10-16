Estudiante de Filosofía de la UG gana Beca Santander entre más de 130 mil participantes

Guanajuato, Gto.- Ulises Adelfo Cortés Montesinos, estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Guanajuato (UG), obtuvo la Beca Santander de Excelencia Académica, un reconocimiento que cada año reciben únicamente 20 estudiantes en México, entre más de 130 mil participantes en la convocatoria de 2026.

Con un promedio general de 9.9, el universitario cumplió con los requisitos de la convocatoria de Santander Universidades, que solicita una calificación mínima de 8.8, haber cursado al menos el 30 por ciento de los créditos del programa académico y contar con una trayectoria destacada respaldada por la institución educativa.

El estímulo económico le permitirá financiar experiencias académicas en otros países, entre ellos España, Chile o Colombia, mediante la asistencia a congresos y oportunidades de intercambio.

“Se necesita siempre el contacto presencial, la asistencia a congresos y oportunidades de intercambio. Este tipo de becas ayudan a que la actividad académica no se vea limitada”, compartió.

De Oaxaca a Guanajuato: su vocación por la filosofía

Originario de Huajuapan, Oaxaca, Ulises llegó a Guanajuato para estudiar el bachillerato en la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, con el apoyo de su familia. Durante esa etapa descubrió su interés por la filosofía gracias a sus docentes, aunque su acercamiento a las humanidades comenzó desde la infancia, influido por su padre y su abuelo, quienes le permitieron conocer distintos autores y libros.

“Desde que era niño, tuve la oportunidad de satisfacer las inquietudes que tenía a través de viajes, preguntas y respuestas. Desde la secundaria, la filosofía me ayudaba a satisfacer las dudas y los cuestionamientos que me hacía sobre la vida cotidiana y me motivó a debatir, eso también es muy importante”, recordó.

A lo largo de su formación universitaria, ha profundizado en el papel de la filosofía como una disciplina que cuestiona ideas y supuestos que suelen darse por hechos en la vida cotidiana.

Para Ulises, el estudio, la escritura, el debate y la conversación son parte esencial de la actividad filosófica, que considera “una especie de forma de vivir”.

Ganó concurso de ensayo sobre filosofía mexicana

En 2025, el estudiante también obtuvo el primer lugar en el Concurso de Ensayo de Filosofía Mexicana “Adrián Sebastián Reyes Tapia”, organizado por el Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México.

Su trabajo, titulado “El proyecto evangelizador de Sahagún: los límites de la modernidad frente a la otredad”, analiza los registros del pensador novohispano sobre la cultura de los tlatelolcas y la manera en que determinados mecanismos violentos impusieron conceptos y prejuicios sobre la realidad de otras civilizaciones.

El reconocimiento y otros logros académicos lo motivaron a participar en la convocatoria de la Beca Santander, que conocía desde hacía un par de años.

Busca contribuir a las humanidades desde la UG

Durante su formación, Ulises destacó la influencia de sus docentes del Departamento de Filosofía de la UG, particularmente de la doctora Paloma Sierra Ruiz y el doctor Aureliano Ortega Esquivel.

Actualmente, prepara el proyecto de investigación para su tesis bajo la asesoría del doctor Xavier Aranda Arredondo. También participó como becario en una investigación sobre la relación entre la filosofía mexicana y japonesa en torno a la identidad, impulsada por la Convocatoria Institucional de Investigación Científica.

El universitario considera que pertenecer a la comunidad de la UG significa tener libertad para pensar, cuestionar y expresar opiniones diversas, incluso cuando resulten incómodas para otras personas.

“Creo que, en los tiempos en los que vivimos, las humanidades pasan a un plano muy secundario, quizá marginal dentro del pensamiento”, señaló. También sostuvo que el estudio de estas disciplinas es importante y urgente, pues permite mantener una actitud crítica mediante el cuestionamiento, el debate y la discusión.

Invita a estudiantes a buscar oportunidades

Ulises recibió la Beca Santander como un reconocimiento al trabajo realizado durante su carrera y a su participación en distintos programas académicos.

Al recordar su trayectoria, destacó el esfuerzo cotidiano que implica estudiar, desde trasladarse a la escuela hasta preparar exámenes, leer y asistir a clases.

A partir de su experiencia, invitó a la comunidad universitaria a participar en convocatorias, buscar oportunidades y confiar en que es posible acceder a ellas.