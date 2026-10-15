Piden a autoridades federales y municipales a atender situación del Río Turbio

Itzel Mendo presentó el dictamen para exhortar a visitas de inspección, monitoreo para identificar descargas irregulares, determinar la calidad del agua e imponer medidas de seguridad

Velio Ortega15 octubre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Comisión Nacional del Agua para que realice de manera urgente visitas de inspección, monitoreo y verificación en el Río Turbio, identifique descargas irregulares, determine la calidad del agua y, en su caso, imponga las medidas de seguridad, sanciones o clausuras que resulten procedentes.

Al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y a los organismos operadores del agua de los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Romita, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo, para que informen el estado que guarda la infraestructura de alcantarillado, saneamiento, conducción y tratamiento de aguas residuales vinculada con la zona de influencia del Rio Turbio, así como las acciones inmediatas que implementarán para evitar descargas contaminantes.

A las autoridades previamente señaladas a establecer una mesa técnica urgente, a fin de definir un plan de atención inmediata que incluya monitoreo permanente, limpieza del cauce, identificación de responsables, corrección de descargas, saneamiento progresivo y protección de la salud de la población.

Finalmente, que las autoridades exhortadas remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas, los puntos críticos identificados y el calendario de intención para la recuperación ambiental del Río Turbio.

Luz Itzel Mendo González presentó el dictamen y tuvo el apoyo del morenista David Martínez Mendizábal, quien catalogó el dictamen como uno de los acuerdos de mayor relevancia para el municipio de León y la región, además de explicar la dinámica hidrográfica del cauce, recordando que el Río de los Gómez, que más adelante se convierte en el Río Turbio, se nutre de diversos arroyos y de la presa del Palote, aguas de las cuales sufren retenciones irregulares por parte de desarrolladores inmobiliarios.

Exhortan al Ayuntamiento de Silao a transparentar obras públicas y proyecto de movilidad

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó al Ayuntamiento de Silao de la Victoria para que remita a este Poder Legislativo un informe detallado sobre el estado que guardan las obras incluidas en el Programa de Obra Pública 2025, especificando las acciones ejecutadas, el porcentaje de avance físico y financiero de cada obra, los recursos públicos ejercidos y las metas alcanzadas.

Asimismo, para que, en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, haga pública y remita a este Congreso la información relacionada con el Proyecto Integral de la Rehabilitación del Sistema de Movilidad, Semaforización y Monitoreo en la Cabecera Municipal del Municipio de Silao de la Victoria (Primera Etapa), incluido en el Programa de Obra Pública 2025, a fin de fortalecer los principios de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y control sobre el ejercicio de los recursos públicos municipales.

El morenista Ernesto Millán Soberanes habló a favor del proyecto y subrayó la incongruencia de algunas fuerzas políticas que en junio pasado votaron a favor de un exhorto para que la Auditoría Superior de la Federación analice los contratos de Cemex en varios municipios, incluido Silao, pero que ahora se oponen a exigir cuentas claras sobre los recursos locales.

Velio Ortega15 octubre, 2026

Velio Ortega

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