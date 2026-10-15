Guanajuato: aprueban incluir salud e higiene menstrual en educación para la salud

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato para incorporar expresamente la salud e higiene menstrual entre los temas sobre los que se debe orientar y capacitar a la población, con el propósito de fortalecer la información, la prevención y el reconocimiento de la menstruación como parte de la salud integral.

En el dictamen se destaca que la menstruación es un proceso biológico natural que históricamente ha estado rodeado de estigmas y prejuicios, además de que persisten desigualdades en el acceso a información adecuada y productos de higiene menstrual, particularmente entre niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan condiciones de pobreza.

Se precisa que incorporar expresamente la salud e higiene menstrual en la legislación sanitaria permitirá dar mayor visibilidad a este componente de la salud, fortalecer las acciones de educación y prevención, y favorecer la detección oportuna de padecimientos y la referencia a los servicios médicos cuando existan síntomas que requieran atención.

La diputada Luz Itzel Mendo González habló a favor del dictamen y dijo que las niñas merecen vivir su menstruación de manera informada, segura y sin vergüenza. Subrayó que comenzar a menstruar no significa dejar de ser una niña, significa que se necesita información adecuada y accesible para su edad, así como apoyo y confianza para entender que es un proceso completamente natural.

Mendo González enfatizó que el objeto de la propuesta es garantizar el acceso a una menstruación digna e informada. Apuntó que, a partir del acceso a información suficiente y de garantizar programas de orientación adecuados, es posible terminar con el tabú que pesa sobre ese tema.