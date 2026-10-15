Congreso estatal llama a municipios a fortalecer Unidades de Atención a Víctimas

El pleno instó a la mejora de la atención integral de las personas víctimas y, particularmente, de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia de género

Redacción Notus15 octubre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno de la 66 Legislatura Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con su capacidad administrativa y presupuestal, instauren, formalicen o fortalezcan las Unidades Municipales de Atención a Víctimas (UMAV), promoviendo su coordinación institucional con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), a efecto de fortalecer la atención integral de las personas víctimas y, particularmente, de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia de género.

Para el cumplimiento de dicho objetivo, se les exhorta a que:

Fortalezcan las capacidades operativas de las UMAV mediante la asignación de personal especializado, infraestructura y recursos necesarios para brindar atención jurídica, psicológica y social, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez y atención diferenciada.

Implementen mecanismos y protocolos de atención de primer contacto, evaluación de riesgo, protección y no revictimización, conforme a lo previsto en la Ley General de Victimas y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Fortalezcan la coordinación interinstitucional mediante la celebración de convenios o instrumentos de colaboración con la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas, la Fiscalía General del Estado, las instituciones del sector salud, los Centros de Justicia para las Mujeres y demás instancias competentes, para garantizar la atención integral y el seguimiento oportuno de los casos.

Desarrollen mecanismos de registro, seguimiento y canalización de casos que permitan la articulación de la información con los sistemas estatales y federales correspondientes, incluyendo aquella que derive de reportes o solicitudes de atención recibidas a través del servicio de emergencias 911.

Impulsen programas permanentes de profesionalización y capacitación dirigidos al personal de atención y a los cuerpos de seguridad pública municipal, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, atención victimológica, búsqueda de personas y prevención de la revictimización.

Promuevan acciones de difusión y vinculación comunitaria que permitan a la población conocer los servicios de atención a víctimas, los mecanismos de acceso a éstos y las rutas institucionales de protección y acompañamiento disponibles en cada municipio.

La morenista Martha Edith Moreno Valencia habló a favor y advirtió que cada 10 minutos muere una mujer a manos de un familiar y que mediciones del INEGI (ENDIREH) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registran un incremento constante en las llamadas de emergencia al 911 por violencia de pareja, familiar y de género.

En ese contexto, subrayó que los ayuntamientos representan la primera línea de contacto y la instancia más cercana a las víctimas tras sufrir un delito o una violación a sus derechos humanos, por ello respaldó el exhorto dirigido a los 46 municipios del estado para que, conforme a sus capacidades presupuestales y administrativas, instauren, formalicen o fortalezcan sus Unidades Municipales de Atención a Víctimas, coordinándose activamente con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Asimismo, precisó que se debe contar con áreas aptas para brindar atención jurídica, psicológica y social con perspectiva de género, enfoque diferenciado e interés superior de la niñez; la aplicación de protocolos de primer contacto, evaluaciones de riesgo y celebrar convenios con la Fiscalía General del Estado, el sector salud y los Centros de Justicia para las Mujeres; así como una capacitación de manera continua a los cuerpos policiales municipales en materia victimológica y de búsqueda de personas.

Redacción Notus15 octubre, 2026

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