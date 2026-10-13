Personal de IMSS Irapuato continúa protestas por falta de insumos y salarios

Los manifestantes marcharon desde avenida Reforma por segunda ocasión exigiendo mejores condiciones laborales y atención digna a derechohabientes

Redacción Notus13 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Personal del IMSS Irapuato se manifestó en la avenida Reforma, donde se encuentra ubicado el Seguro Social. El pasado domingo también protestaron por un aumento salarial y mejoras tanto en el servicio de atención y en los insumos.

Los trabajadores salieron de la institución con destino a las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Al igual que el fin de semana, se comenzó el recorrido por Reforma, para seguir a Guerrero hasta su Prolongación.

Enfermeros, médicos y empleados del área de salud denunciaron personal insuficiente, desabasto de medicamentos, equipo y mobiliario, además de un incremento salarial del 2.9 por ciento que no correspondería a la excesiva carga de trabajo en los hospitales.

Protestas en Guanajuato y en México

El personal de salud anunció una movilización en todo México este martes 13 y 14 de octubre como lucha por sus derechos laborales y la atención digna a derechohabientes. Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León son algunos estados en donde se han registrado las marchas pacíficas.

En el caso de Guanajuato, municipios como Salamanca, San José Iturbide y León también se suman a la protesta con pancartas y consignas: “Después de trabajar venimos a marchar”, “No te vayas a enfermar, no tenemos material”.

Redacción Notus13 octubre, 2026

Redacción Notus

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