Manuel Doblado reunirá a siete municipios en el Tianguis Cultural 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- El municipio de Manuel Doblado será sede del Tianguis Cultural 2026 el próximo miércoles 21 de octubre, con la participación de representantes de siete municipios de Guanajuato que presentarán parte de su oferta artística, cultural y gastronómica.

El evento, coordinado con la Secretaría de Cultura del Estado, busca fortalecer el patrimonio cultural y las manifestaciones artísticas de la región. Participarán las Casas de la Cultura de Cuerámaro, Guanajuato capital, Ocampo, Pénjamo, San Felipe, Silao y Manuel Doblado.

¿Qué actividades habrá en el Tianguis Cultural?

Las actividades se realizarán en la explanada de la Plaza de Armas “Insurgente José Antonio Torres”, a partir de las 10:00 de la mañana y hasta alrededor de las 5:00 de la tarde.

El programa contempla presentaciones de teatro, ballet folclórico, música y cuentacuentos, además de exposiciones de pintura, cerámica, tequila, tejido, velas y piñatas.

También se impartirá un taller de juguete popular y habrá exposición y venta de artesanías y productos gastronómicos representativos de los municipios participantes.

Buscan promover la identidad cultural de Guanajuato

El presidente municipal, el ingeniero Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, encomendó a la Dirección de Cultura e Identidad impulsar este encuentro como una oportunidad para exponer la riqueza cultural del estado y mostrar sus tradiciones e identidad.

La invitación está dirigida a habitantes de Manuel Doblado y de municipios cercanos para que asistan a las actividades programadas durante el Tianguis Cultural 2026.