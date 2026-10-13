IEEG desecha registro de Isidoro Bazaldúa tras autodefinirse como mujer

Guanajuato, Gto.- Isidoro Bazaldúa Lugo quien intentó autodefinirse como mujer, fue desechado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El exdiputado local y dirigente estatal del PRD, buscaba ser la “candidata” por la presidencia municipal de Doctor Mora, donde está “reservado” sólo para mujeres.

El perredista, buscó decir que se consideraba mujer, situación que puede ser “común”, porque al parecer las nuevas tendencias no sólo en el ámbito político buscan igualdad y paridad de género, señalan que si un hombre o una mujer se definen de otro género no requieren probarlo.

Isidoro Bazaldúa Lugo, presuntamente está buscando ser candidat@ a la presidencia municipal de Doctor Mora, uno de los municipios reservados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para candidaturas femeninas.

En el IEEG, representantes de partidos políticos, consejeras y consejeros electorales revisaron las intenciones de Bazaldua donde dijeron que presuntamente es una afectación a los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual y de género.

Aunque hay que enfatizar que se supone que si una persona se considera distinta a su género de nacimiento no es necesario probarlo, por ende, Bazaldúa Lugo podría en este momento decir que es mujer y a la vez participar no sólo para ser candidata, sino para acceder a programas que sólo las mujeres tienen “derecho”.