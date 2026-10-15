Pénjamo inaugura red de drenaje en Estación La Piedad tras más de 20 años de solicitudes

La obra atiende una demanda histórica de los habitantes y busca mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad

Redacción Notus15 octubre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Después de más de 20 años de solicitudes, habitantes de Estación La Piedad cuentan con una nueva red de drenaje, cuya puesta en funcionamiento busca mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de las familias.

La inauguración fue encabezada por la presidenta municipal, Yozajamby Molina, quien acompañó a los habitantes durante la entrega de la obra, con la que se atiende una demanda que permaneció pendiente durante décadas.

La nueva infraestructura representa un avance en la cobertura de servicios básicos de la localidad, al atender una necesidad prioritaria para el bienestar de la población.

Durante el evento, se destacó la importancia de escuchar las necesidades de las comunidades y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas, en particular aquellas que han formado parte de las demandas de sus habitantes durante años.

Con esta obra, el Gobierno Municipal de Pénjamo busca ampliar la infraestructura básica en las localidades y contribuir a mejores condiciones sanitarias para las familias de Estación La Piedad.

Redacción Notus15 octubre, 2026

Redacción Notus

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