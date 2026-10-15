Huanímaro inicia pavimentación de calle en Copales

Huanímaro, Guanajuato. Con una inversión de 4 millones 994 mil 604.72 pesos, inició la pavimentación de la calle Benito Juárez en la comunidad de Copales, una obra que contempla empedrado y huellas de concreto estampado, además de trabajos en las redes de agua potable y drenaje.

El proyecto se realiza con recursos del Gobierno Municipal de Huanímaro y del Gobierno del Estado, luego de que habitantes de la localidad esperaran durante años la rehabilitación de esta vialidad, donde los baches volvían a aparecer al inicio de la temporada de lluvias pese a las reparaciones parciales.

El arranque de los trabajos fue encabezado por la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, acompañada por Omar Gregorio Mendoza Flores, representante de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y de la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador.

Obra incluye agua potable, drenaje y banquetas

De acuerdo con la información presentada por el director de Obras Públicas, Oasis Omar Moscot Zavala, el proyecto contempla la construcción de 433.90 metros de