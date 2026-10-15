Manuel Doblado entrega más de 50 pares de zapatos escolares a niñas y niños

Manuel Doblado, Guanajuato.- Más de 50 pares de calzado escolar fueron entregados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en Manuel Doblado, mediante una donación de directores y coordinadores de área de la administración municipal.

La entrega se realizó en coordinación con la presidenta del Sistema DIF municipal, Marisol Ramírez, y la Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA), áreas que identificaron a menores con esta necesidad.

Durante el evento, el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, agradeció la colaboración de los funcionarios y destacó la importancia de sumar esfuerzos para apoyar a la niñez.

“Quiero agradecerles a los directores que tuvieron a bien hacer esta cooperación para comprar estos zapatitos para todas las niñas y niños de esta escuela… Lo hacemos con el mayor cariño para ver una sonrisa en nuestras niñas y niños”, expresó el alcalde.

Entregan calzado mediante la PAPNNA y el DIF

La distribución se llevó a cabo en dos etapas. La primera estuvo a cargo de la PAPNNA, donde, a partir del seguimiento de casos, se detectó la necesidad de calzado entre niñas y niños en situación específica de vulnerabilidad.

La segunda entrega se realizó este 15 de octubre a través del DIF municipal, en la primaria rural Ignacio Ramírez López, ubicada en la comunidad de Santa Anita, donde se entregaron zapatos a menores de distintas comunidades.

De acuerdo con la información municipal, los más de 50 pares de calzado se adquirieron con las aportaciones de directores, coordinadores y colaboradores de la administración, quienes participaron en esta iniciativa.