Irapuato entrega 510 mil pesos a 131 productores afectados por sequía

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato entregó 510 mil 90 pesos a 131 productores agrícolas de 13 localidades rurales afectados por la sequía, como parte del programa de Seguros Agropecuarios, en coordinación con la Secretaría del Campo de Guanajuato.

Los daños reportados corresponden a una superficie de 340 hectáreas durante el ciclo agrícola primavera-verano. Los recursos buscan respaldar a las familias productoras y contribuir a la recuperación de su actividad.

Apoyos buscan aliviar pérdidas en el campo

En representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, el director general de Desarrollo Rural, Jorge Israel Lizama Ibarra, señaló que los recursos son resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado para atender las necesidades del sector rural.

Reconoció que el apoyo no cubre por completo las pérdidas ni el esfuerzo de las familias productoras, pero representa un respaldo para aliviar su carga económica y favorecer la recuperación de sus tierras.

“Hoy no venimos solamente a entregar un recurso económico. Venimos a reiterarles nuestro compromiso y nuestro respeto; sabemos muy bien que el trabajo exige coraje, temple y fe. El agricultor siembra con esperanza, pero desafortunadamente a veces el clima no perdona”, expresó.

Piden a agricultores asegurar sus cultivos

Durante la entrega participó Guillermo del Bosque Macías, coordinador de Seguros y Financiamiento Agropecuario de la Secretaría del Campo, quien destacó la importancia de fomentar la cultura del aseguramiento entre las personas dedicadas a las actividades agrícolas.

El funcionario recomendó a los productores proteger sus inversiones mediante seguros agropecuarios, ya sean catastróficos o tradicionales, para contar con respaldo ante posibles contingencias.

“Que se nos haga una cultura tener el seguro agropecuario, ya sea con este catastrófico o con el seguro tradicional, pero que se nos haga una cultura”, señaló.

También advirtió sobre el riesgo que enfrentan las familias que destinan gran parte de su patrimonio a la siembra y subrayó la importancia de contar con protección ante posibles siniestros.

Productores reconocen el respaldo al campo

En representación de las y los agricultores, Arturo Sánchez Ruiz, productor de la comunidad de Cañada de la Muerte, agradeció los apoyos y reconoció el trabajo de quienes cultivan sus tierras en distintas comunidades de Irapuato para sostener a sus familias.

El Gobierno Municipal informó que continuará gestionando recursos y apoyos para fortalecer al campo irapuatense, actividad fundamental para la economía local y el sustento de numerosas familias.